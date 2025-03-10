Киберполиция назвала фатальные ошибки при переводе денег на карту от неизвестного

Перевод денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и кознями мошенников. Спешить пересылать сумму обратно в таком случае не стоит, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Рекомендуется предпринять следующие шаги. Проверьте ваш счёт: убедитесь, что деньги действительно зачислены на ваш счёт, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк. Сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой», — объяснили в киберполиции.

Ещё лучше связаться с банком и рассказать о неожиданном поступлении денег. Банк зарегистрирует обращение и проведёт проверку. Тратить полученные из ниоткуда деньги до выяснения обстоятельств тоже не стоит, есть риск нарваться на обвинения в необоснованном обогащении. В итоге сумму придётся вернуть вместе с возможными судебными издержками. А вот если после перевода на связь выходит их «‎владелец» и просит отправить их обратно, но на другие реквизиты, соглашаться нельзя. После услуги он может обвинить вас в финансировании «террористов» или транзитном переводе украденных денег, после чего начнёт шантажировать.

Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк, отметили в МВД. Там также рекомендовали сохранять записи общения, поскольку они могут быть полезны в случае разбирательств.