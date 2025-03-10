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10 марта, 06:08
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Киберполиция назвала фатальные ошибки при переводе денег на карту от неизвестного

В МВД рассказали, что делать при переводе денег на карту от неизвестного

Перевод денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и кознями мошенников. Спешить пересылать сумму обратно в таком случае не стоит, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Рекомендуется предпринять следующие шаги. Проверьте ваш счёт: убедитесь, что деньги действительно зачислены на ваш счёт, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк. Сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой», — объяснили в киберполиции.

Ещё лучше связаться с банком и рассказать о неожиданном поступлении денег. Банк зарегистрирует обращение и проведёт проверку. Тратить полученные из ниоткуда деньги до выяснения обстоятельств тоже не стоит, есть риск нарваться на обвинения в необоснованном обогащении. В итоге сумму придётся вернуть вместе с возможными судебными издержками. А вот если после перевода на связь выходит их «‎владелец» и просит отправить их обратно, но на другие реквизиты, соглашаться нельзя. После услуги он может обвинить вас в финансировании «террористов» или транзитном переводе украденных денег, после чего начнёт шантажировать.

Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк, отметили в МВД. Там также рекомендовали сохранять записи общения, поскольку они могут быть полезны в случае разбирательств.

МВД хочет обязать банки за 24 часа предоставлять данные об электронных переводах
МВД хочет обязать банки за 24 часа предоставлять данные об электронных переводах

Ранее МВД предложило наделить следователей правом приостанавливать операции по переводу денежных средств. Мера необходима, чтобы в дальнейшем у правоохранителей была возможность наложить арест на имущество.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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