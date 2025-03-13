Российские банки предложили механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками

Росссийские банки обратились к Центробанку с просьбой разрешить им замораживать средства на счетах получателей при подозрении на мошенничество. В письме Национального совета финансового рынка (НСФР) уточняется, что такая мера поможет в борьбе с кражами. В беседе с РБК представитель ЦБ подтвердил получение обращения и отметил, что оно будет рассмотрено.

В предложении говорится о возможности блокировки средств на срок до 24 часов для сумм от 10 до 50 тысяч рублей и до 48 часов для более крупных переводов. Если будет установлено, что перевод был осуществлён без согласия клиента, деньги должны быть возвращены отправителю. При наличии соответствующего заявления отправителя, банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на 48 часов и наложить 30-дневный запрет на закрытие счёта и переводы.

Андрей Емелин, глава НСФР, подчеркнул важность быстрой блокировки для возврата украденных средств. По его словам, мошенники быстро выводят деньги, поэтому банки должны иметь возможность оперативно реагировать на подозрительные операции. Он добавил, что блокировка на 48 часов не нарушает действующее законодательство, согласно которому платежи могут исполняться в течение трёх дней.