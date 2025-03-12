Названа ошеломительная сумма, которую россияне ежедневно отдают мошенникам

Телефонные и онлайн-мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и программного обеспечения Игорь Ашманов во время нулевого чтения закона по борьбе с преступлениями в сфере информации и телекоммуникаций в Общественной палате (ОП) России.

«Банки учитывают совершенно не те кражи, которые реально происходят. Вообще у граждан, по самым скромным оценкам, воруют примерно 1 млрд рублей в день», — сообщил он.

Ашманов добавил, что если говорить про абсолютные цифры похищенных средств, то ущерб идёт на сотни миллиардов рублей в год, которые ежегодно возрастают на 20-30%. Также он отметил, что во многих случаях это не обычные хищения, а информационная агрессия стороннего государства: телефонных мошенников с Украины курируют СБУ и американские инструкторы.

По оценке эксперта, работают в такой сети от 50 до 70 тысяч человек. Расчёт такой: россиянам поступает около 20 миллионов звонков от мошенников в день, а один «специалист» ежедневно может делать от 300 до 400 звонков, для этого требуется штат в 50 тысяч человек. Нанимают аферистов через кадровые агентства. Ашманов подчеркнул, что в борьбе с онлайн и телефонным мошенничеством в приоритете даже не деньги, а национальная безопасность, ведь злоумышленники часто вербуют подростков и людей пенсионного возраста. Эксперт призвал принять закон по борьбе с телефонным мошенничеством как можно скорее.

Проект закона по борьбе с мошенничеством по телефону в феврале в ГД РФ внесло правительство. Инициатива предполагает создание информационной системы с записями голосов мошенников, а также запрет для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи на контакты с клиентами в иностранных мессенджеров и введение маркировки звонков с отображением названия организации. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть предложение до конца марта.