Названа ошеломительная сумма, которую россияне ежедневно отдают мошенникам
Ашманов: Мошенники похищают у россиян до 1 млрд в день через Сеть и телефоны
Телефонные и онлайн-мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и программного обеспечения Игорь Ашманов во время нулевого чтения закона по борьбе с преступлениями в сфере информации и телекоммуникаций в Общественной палате (ОП) России.
«Банки учитывают совершенно не те кражи, которые реально происходят. Вообще у граждан, по самым скромным оценкам, воруют примерно 1 млрд рублей в день», — сообщил он.
Ашманов добавил, что если говорить про абсолютные цифры похищенных средств, то ущерб идёт на сотни миллиардов рублей в год, которые ежегодно возрастают на 20-30%. Также он отметил, что во многих случаях это не обычные хищения, а информационная агрессия стороннего государства: телефонных мошенников с Украины курируют СБУ и американские инструкторы.
По оценке эксперта, работают в такой сети от 50 до 70 тысяч человек. Расчёт такой: россиянам поступает около 20 миллионов звонков от мошенников в день, а один «специалист» ежедневно может делать от 300 до 400 звонков, для этого требуется штат в 50 тысяч человек. Нанимают аферистов через кадровые агентства. Ашманов подчеркнул, что в борьбе с онлайн и телефонным мошенничеством в приоритете даже не деньги, а национальная безопасность, ведь злоумышленники часто вербуют подростков и людей пенсионного возраста. Эксперт призвал принять закон по борьбе с телефонным мошенничеством как можно скорее.
Проект закона по борьбе с мошенничеством по телефону в феврале в ГД РФ внесло правительство. Инициатива предполагает создание информационной системы с записями голосов мошенников, а также запрет для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи на контакты с клиентами в иностранных мессенджеров и введение маркировки звонков с отображением названия организации. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть предложение до конца марта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вред, который гражданам РФ наносят действия телефонных мошенников, приобрёл недопустимые масштабы. Российский лидер призвал оперативно решить проблему по линии уполномоченных ведомств.
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