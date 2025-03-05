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Регион
5 марта, 15:09

Без «периода охлаждения»: Путин призвал оперативно решить проблему телефонных мошенников

Путин: Ущерб для граждан от действий мошенников приобрёл недопустимые масштабы

Ущерб для россиян от действий телефонных мошенников набрал недопустимые масштабы. Уполномоченные ведомства понимают, как решать проблему, но необходимо действовать быстро, призвал президент РФ Владимир Путин.

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрёл просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем всё это быстро — без так называемого «периода охлаждения», — сказал российский лидер.

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Напомним, Владимир Путин по видеосвязи принял участие в совещании с членами кабинета министров России. Главный вопрос встречи касается комплекса мир по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Также на мероприятии рассмотрены и другие актуальные вопросы.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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