Без «периода охлаждения»: Путин призвал оперативно решить проблему телефонных мошенников

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрёл просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем всё это быстро — без так называемого «периода охлаждения», — сказал российский лидер.