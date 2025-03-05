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Регион
5 марта, 13:08
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Путин потребовал принять новую концепцию миграционной политики в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил принять концепцию обновлённой государственной миграционной политики в 2025 году, решить вопрос нужно как можно быстрее. Он предложил проработать вопрос отказа от бумажных миграционных карт для прибывающих иностранцев, заменив их электронной авторизацией.

«Нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из-за рубежа», — подчеркнул Путин.

Все эти меры помогут, по словам президента, усилить борьбу с нелегальной миграцией, уверен президент.

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Ранее сообщалось, что в России перестанут допускать к экзаменам на водительские права мигрантов, которые находятся в реестре контролируемых лиц. Таким иностранцам будут отказывать в допуске к экзамену.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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