Путин проводит совещание с правительством по борьбе с телефонным мошенничеством
Российский президент Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства РФ. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
Как рассказали в пресс-службе президента, основной вопрос на повестке встречи — обсуждение комплексных мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Глава государства вместе с правительством рассмотрят ряд актуальных для страны вопросов.
На удочку мошенников попадаются многие жители страны, но некоторые россияне настороже всегда. Так, например, жительница Белгородской области приняла губернатора региона Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника, когда тот проводил обзвон населения, чьи дома пострадали после обстрела ВСУ.
Life.ru