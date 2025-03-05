Путин проводит совещание с правительством по борьбе с телефонным мошенничеством

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства РФ. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Как рассказали в пресс-службе президента, основной вопрос на повестке встречи — обсуждение комплексных мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Глава государства вместе с правительством рассмотрят ряд актуальных для страны вопросов.