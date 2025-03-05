Губернатора Гладкова приняли за телефонного мошенника
Жительница Белгородчины приняла звонившего ей Гладкова за телефонного мошенника
Жительница Белгородской области приняла звонившего ей губернатора Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника. Это произошло во время того, как глава региона обзванивал граждан, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, чтобы узнать о ходе ремонтных работ. Забавный момент попал на камеру.
Жительница Белгородской области не поверила, что ей звонит Вячеслав Гладков. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Да вы что, ну поздравляю вас, что вы Гладков… а я музыкант. Слышу, что вы не Гладков. До свидания», — заявила собеседница главы региона.
Позже женщина поняла, что её не обманывали и извинилась перед Гладковым за случившееся. Губернатор в свою очередь сказал, что она всё сделала правильно и к звонкам от незнакомых людей нужно относиться настороженно.
Несколько дней назад Белгородская область подверглась очередному обстрелу украинской армии. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали восемь населённых пунктов, жители которых временно остались без электроснабжения.
Telegram / Настоящий Гладков