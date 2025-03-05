Мошенники начали красть деньги через поддельный бот «Почты России»

В России мошенники освоили новый способ обмана. Потенциальную жертву убеждают воспользоваться фейковым ботом от якобы «Почты России», после чего человек теряет деньги. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Бот в Телеграме обещает помочь найти вашу посылку, но на деле поможет украсть ваши деньги <…> Гражданину поступает звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram», — уточнили в ведомстве.

Бот создаёт видимость активной деятельности, но фактически приводит к утечке личных данных пользователя, когда тот вводит в открывающиеся формы информацию, с помощью которой мошенники могут получить доступ к нужному аккаунту. В полиции посоветовали перепроверять любые источники, которыми предлагается воспользоваться, а в случае сомнений отказываться от использования ресурса.