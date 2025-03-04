В Уфе бывший топ-менеджер «Лукойла» отдал мошенникам 26 млн рублей

В Уфе 68-летний пенсионер отдал мошенникам около 26 миллионов рублей, сообщает МВД Башкирии. Эти деньги были его личными сбережениями.

По предварительной информации, мужчине пришло сообщение в одном из мессенджеров от бывшего начальства с предприятия, на котором он работал. Экс-руководитель сообщил о том, что произошла утечка персональных данных сотрудников, и сейчас проводится расследование. Он посоветовал пенсионеру сотрудничать с правоохранительными органами и следовать их указаниям.

Вскоре ему позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что «третьи лица» пытались перевести деньги пенсионера на другой счёт, но банк отклонил эту операцию. Мошенники рекомендовали защитить свои накопления, сняв деньги и изменив основной счёт.

Пенсионер пошёл в банк, чтобы снять сбережения. На вопросы работников кредитной организации он отвечал, что нашёл более выгодный вклад, следуя указаниям мошенников. В итоге он снял 26 миллионов рублей и частями передавал деньги курьеру мошенников. Осознал, что стал жертвой обмана, он только после того, как отдал последние средства и звонки прекратились.

По данным издания «Сапа», пенсионер является бывшим заместителем директора «Лукойл-Уралнефтепродукт».