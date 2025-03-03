Мошенники в сфере ИЖС обманули россиян на 30 млрд рублей за пять лет

Только лишь за последние пять лет россияне лишились минимум 30 миллиардов рублей из-за мошенничества в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), выяснила газета «Известия». Число пострадавших, обратившихся в инициативную группу, уже превысило 3 тысячи человек по состоянию на март 2025 года. Однако скоро эта цифра может удвоиться, уверены эксперты.

По данным издания, жители различных российских регионов заключили договоры с недобросовестными фирмами, перечислили средства, но так и не увидели готовых домов. Вместо недвижимости они получили многолетние ипотеки «за воздух» и лишние траты на аренду жилья. Некоторые аферисты были арестованы в рамках расследования уголовных дел, однако стройки после этого не возобновляются. Список горе-застройщиков включает уже более 100 компаний.

По словам частного детектива, руководителя группы юридических и оценочных компаний Марии Белоноговой, жертвам мошенников в сфере ИЖС нужно сразу же обращаться не только в полицию, но и в суд с требованием о расторжении заключённого договора и взыскании всех неустоек.

«Ситуация с недобросовестными застройщиками, к сожалению, очень распространённая и болезненная. И довольно не новая. Важно помнить: срок исковой давности по таким делам составляет три года, но отсчитывается он не с момента заключения договора, а с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав», — рассказала Белоногова газете.