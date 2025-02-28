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28 февраля, 11:02

Дачникам объяснили, при каком условии можно не платить налог на баню и сарай

Адвокат Воробьёва: Одна постройка менее 50 кв. м не будет облагаться налогом

С 1 марта владельцы дачных участков будут обязаны регистрировать в ЕГРН все капитальные строения, в том числе бани и сараи. Они облагаются имущественным налогом, предупредила адвокат Яна Воробьёва. Однако, по её словам, законодательство предусматривает исключения.

«Зарегистрированная в ЕГРН постройка, площадь которой составляет менее 50 кв. м, не будет облагаться имущественным налогом», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru, уточнив, что исключения действует только для одного объекта на земле ИЖС.
Порядок или штраф: Дачников предупредили о важном изменении, которое вступит в силу с 1 марта
Порядок или штраф: Дачников предупредили о важном изменении, которое вступит в силу с 1 марта

Ранее дачникам назвали способ уменьшить налоги на баню. В частности, для этого необходимо установить на участке вместо капитальной бани мобильную баню-бочку.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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