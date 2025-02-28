Дачникам объяснили, при каком условии можно не платить налог на баню и сарай

С 1 марта владельцы дачных участков будут обязаны регистрировать в ЕГРН все капитальные строения, в том числе бани и сараи. Они облагаются имущественным налогом, предупредила адвокат Яна Воробьёва. Однако, по её словам, законодательство предусматривает исключения.