Дачникам объяснили, при каком условии можно не платить налог на баню и сарай
Адвокат Воробьёва: Одна постройка менее 50 кв. м не будет облагаться налогом
С 1 марта владельцы дачных участков будут обязаны регистрировать в ЕГРН все капитальные строения, в том числе бани и сараи. Они облагаются имущественным налогом, предупредила адвокат Яна Воробьёва. Однако, по её словам, законодательство предусматривает исключения.
«Зарегистрированная в ЕГРН постройка, площадь которой составляет менее 50 кв. м, не будет облагаться имущественным налогом», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru, уточнив, что исключения действует только для одного объекта на земле ИЖС.
Ранее дачникам назвали способ уменьшить налоги на баню. В частности, для этого необходимо установить на участке вместо капитальной бани мобильную баню-бочку.
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