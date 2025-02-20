Порядок или штраф: Дачников предупредили о важном изменении, которое вступит в силу с 1 марта
Депутат Чаплин: Дачникам дадут три года на приведение участков в порядок
С 1 марта для владельцев земельных участков будет введён срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от засилья высоких сорняков. Тем гражданам, которые за это время не освоят свою землю, будут грозить штрафы, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«С 1 марта 2025 года также начинается отсчёт трёхлетнего периода для приведения в порядок дачных и садовых участков. Они должны быть очищены от сорняков и мусора, соответствовать своему целевому назначению и использоваться для строительства жилого дома или ведения садоводства. Если участок не будет освоен в течение этого трёхлетнего периода, к владельцам могут быть применены меры воздействия», — объяснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Неосвоенными будут считаться участки, на которых в течение трёх лет не было посадок, в течение одного года не было обработки, а также территории, захламлённые или заросшие сорняками выше метра на половине площади. Уборка мусора и покос травы также будут относиться к освоению участка. Чаплин напомнил, что земля с хламом и сорняками создаёт неудобства для соседей и повышает риск пожаров.
Ранее агроном и биолог Михаил Воробьёв предупредил, что жители Подмосковья могут не опасаться массового появления тли в 2025 году. Он объяснил это тем, что в Московской области почти нет снега, при этом воздух периодически охлаждается до губительных для насекомых температур.
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