Порядок или штраф: Дачников предупредили о важном изменении, которое вступит в силу с 1 марта

С 1 марта для владельцев земельных участков будет введён срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от засилья высоких сорняков. Тем гражданам, которые за это время не освоят свою землю, будут грозить штрафы, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«С 1 марта 2025 года также начинается отсчёт трёхлетнего периода для приведения в порядок дачных и садовых участков. Они должны быть очищены от сорняков и мусора, соответствовать своему целевому назначению и использоваться для строительства жилого дома или ведения садоводства. Если участок не будет освоен в течение этого трёхлетнего периода, к владельцам могут быть применены меры воздействия», — объяснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Неосвоенными будут считаться участки, на которых в течение трёх лет не было посадок, в течение одного года не было обработки, а также территории, захламлённые или заросшие сорняками выше метра на половине площади. Уборка мусора и покос травы также будут относиться к освоению участка. Чаплин напомнил, что земля с хламом и сорняками создаёт неудобства для соседей и повышает риск пожаров.