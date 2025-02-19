Подмосковным дачникам рассказали, ждать ли нашествия тли этим летом

В этом году в Московской области не следует ожидать массового появления тли, так как в регионе отсутствует снег, а температура воздуха время от времени опускается до уровней, неблагоприятных для насекомых. Об этом сообщил агроном и биолог Михаил Воробьёв.

Он отметил, что текущие погодные условия в Подмосковье резко отличаются от той аномально тёплой зимы, которая была несколько дней назад. Если бы температура оставалась выше нуля до мая, то можно было бы опасаться нашествия вредителей.

«У нас сейчас по-прежнему практически бесснежная зима, и температура в Подмосковье опускается до минус 13 градусов, это достаточно серьёзное испытание холодом для насекомых. Если бы нулевая и плюсовая температуры сохранялись до мая, то большое количество вредных и полезных насекомых успешно бы перезимовали и весной вылезли бы и начали вредить нашим садам и огородам», — сказал эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Биолог отметил, что садоводы могут не беспокоиться о возможном нашествии тли и других вредных насекомых, однако это не означает полного их отсутствия, поскольку некоторые всё равно выживут. Он пояснил, что за сезон тля может размножаться до четырёх поколений, поэтому вредители всё же появятся.

Тем не менее Воробьёв подчеркнул, что опасаться этого не стоит, так как бороться с ними достаточно просто — любой ядохимикат поможет сохранить урожай.