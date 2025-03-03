Россиян предупредили о хитрой уловке мошенников при рассылке почты
Эксперт Кузьменко: Мошенники используют для фишинга кнопку отписки от рассылок
Онлайн-мошенники могут встраивать ссылку на фишинговый ресурс в кнопку отписки от почтовых рассылок. Об этом рассказал глава Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко.
«При получении многих почтовых рассылок в письме есть опция «отписаться». Как правило, чтобы перестать получать сообщения, необходимо перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, но в некоторых случаях может вести на фишинговый ресурс», — предостерёг он в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что кнопка отписаться — повсеместная деталь обычного интерфейса почтовых сервисов и в большинстве случаев не представляет опасности. Но бывают случаи, когда аферисты смогли подделать письмо и встроили в него свою кнопку — тогда нажатие чревато последствиями для пользователя. Почтовый сайт тоже может не распознать угрозу, особенно если она ведёт не на прямую установку вредоносной программы, а на фишинговый сайт. Несмотря на то что, арсенал защитных механизмов на сервисах почты действительно обширен, абсолютной защиты они гарантировать не могут, подытожил Кузьменко.
Ранее Life.ru рассказывал, что за последние пять лет российские граждане потеряли по меньшей мере 30 миллиардов рублей от действий мошенников в сфере жилищного индивидуального строительства. Число пострадавших к настоящему моменту превысило 3 тысячи человек и эта цифра может вырасти вдвое, прогнозируют эксперты.
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