Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 10:09

Сын российского бизнесмена отдал мошенникам 1,5 млн рублей, «спасая» семью от тюрьмы

Kp.ru: В Екатеринбурге мошенники развели школьника на 1,5 миллиона рублей

В Екатеринбурге 17-летний школьник перевёл мошенникам почти 1,5 миллиона рублей под страхом тюрьмы. Об инциденте сообщает kp.ru.

По данным издания, 24 февраля юноше позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о подозрительных операциях с его картой, утверждая, что злоумышленники могут пытаться перевести деньги на финансирование терроризма. Затем ему позвонил «представитель Росинформониторинга» по имени Андрей, который предупредил о возможной уголовной ответственности для юноши и его родителей и посоветовал перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Ночью 25 числа парень взял телефон отца, директора лесозаготовительной компании, и перевел с его карты 575 тысяч рублей и 400 тысяч с другого счёта. Затем он перевел 500 тысяч рублей с карты матери, пытаясь «спасти» деньги. Чтобы скрыть следы, он сжёг телефоны в микроволновке. Утром, испугавшись, он рассказал родителям, которые сразу обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Психолог рассказала, как распознать мошенника во время беседы по телефону
Психолог рассказала, как распознать мошенника во время беседы по телефону

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники в России оформили микрозайм на имя французского актёра Жерара Депардьё. Злоумышленники из Воронежа смогли обмануть 76-летнего актёра, взяв на него микрозайм на сумму 5 тысяч рублей. Долг числится с февраля прошлого года, на него продолжают начисляться проценты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar