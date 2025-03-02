Сын российского бизнесмена отдал мошенникам 1,5 млн рублей, «спасая» семью от тюрьмы
Kp.ru: В Екатеринбурге мошенники развели школьника на 1,5 миллиона рублей
В Екатеринбурге 17-летний школьник перевёл мошенникам почти 1,5 миллиона рублей под страхом тюрьмы. Об инциденте сообщает kp.ru.
По данным издания, 24 февраля юноше позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о подозрительных операциях с его картой, утверждая, что злоумышленники могут пытаться перевести деньги на финансирование терроризма. Затем ему позвонил «представитель Росинформониторинга» по имени Андрей, который предупредил о возможной уголовной ответственности для юноши и его родителей и посоветовал перевести деньги на якобы безопасный счёт.
Ночью 25 числа парень взял телефон отца, директора лесозаготовительной компании, и перевел с его карты 575 тысяч рублей и 400 тысяч с другого счёта. Затем он перевел 500 тысяч рублей с карты матери, пытаясь «спасти» деньги. Чтобы скрыть следы, он сжёг телефоны в микроволновке. Утром, испугавшись, он рассказал родителям, которые сразу обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники в России оформили микрозайм на имя французского актёра Жерара Депардьё. Злоумышленники из Воронежа смогли обмануть 76-летнего актёра, взяв на него микрозайм на сумму 5 тысяч рублей. Долг числится с февраля прошлого года, на него продолжают начисляться проценты.
Shutterstock / FOTODOM / Yta23