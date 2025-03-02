Сын российского бизнесмена отдал мошенникам 1,5 млн рублей, «спасая» семью от тюрьмы

В Екатеринбурге 17-летний школьник перевёл мошенникам почти 1,5 миллиона рублей под страхом тюрьмы. Об инциденте сообщает kp.ru.

По данным издания, 24 февраля юноше позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о подозрительных операциях с его картой, утверждая, что злоумышленники могут пытаться перевести деньги на финансирование терроризма. Затем ему позвонил «представитель Росинформониторинга» по имени Андрей, который предупредил о возможной уголовной ответственности для юноши и его родителей и посоветовал перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Ночью 25 числа парень взял телефон отца, директора лесозаготовительной компании, и перевел с его карты 575 тысяч рублей и 400 тысяч с другого счёта. Затем он перевел 500 тысяч рублей с карты матери, пытаясь «спасти» деньги. Чтобы скрыть следы, он сжёг телефоны в микроволновке. Утром, испугавшись, он рассказал родителям, которые сразу обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».