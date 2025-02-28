Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 08:48

Мошенники оформили на Жерара Депардьё микрозайм в России

Мошенники в России оформили микрозайм на французского актёра Жерара Депардье, имеющего паспорт РФ. . Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, до паспортных данных 76-летнего актёра добрались злоумышленники из Воронежа и оформили на него микрозайм на 5 тысяч рублей. Долг висит с февраля прошлого года, и на него начисляются проценты.

Жерар Депардьё: Я всё ещё русский
Жерар Депардьё: Я всё ещё русский

Напомним, что Депардьё получил российский паспорт в 2013 году. Он признавался, что больше не хочет быть французом и больше предпочитает Россию. Но весной 2022 года артист всё же заявлял, что осуждает спецоперацию и хочет прекращения боевых действий. В Кремле посчитали, что позиция актёра объясняется непониманием ситуации и выражали готовность рассказать артисту, что происходит на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Жерар Депардье
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar