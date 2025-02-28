Мошенники оформили на Жерара Депардьё микрозайм в России

По данным телеграм-канала, до паспортных данных 76-летнего актёра добрались злоумышленники из Воронежа и оформили на него микрозайм на 5 тысяч рублей. Долг висит с февраля прошлого года, и на него начисляются проценты.

Напомним, что Депардьё получил российский паспорт в 2013 году. Он признавался, что больше не хочет быть французом и больше предпочитает Россию. Но весной 2022 года артист всё же заявлял, что осуждает спецоперацию и хочет прекращения боевых действий. В Кремле посчитали, что позиция актёра объясняется непониманием ситуации и выражали готовность рассказать артисту, что происходит на Украине.