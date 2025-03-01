Психолог рассказала, как распознать мошенника во время беседы по телефону

Телефонные мошенники имеют кучу паттернов, с помощью которых они подбирают ключи к каждому собеседнику, чтобы заставить его играть по своим правилам. В беседе с RuNews24.ru психолог Майя Голубева рассказала, как не задать им себя запугать в телефонном разговоре.

«Телефонные мошенники используют психологические приёмы, чтобы ввести жертву в заблуждение и осуществить её необдуманные действия. Поэтому важно знать эти приёмы и как на них реагировать», – пояснил эксперт.

Аферисты часто говорят, что с вашей карты якобы прямо сейчас снимают деньги и вам срочно нужно сообщить кому-то свои данные. Кладите трубку, звоните в банк на горячую линию и спрашивайте, так ли оно на самом деле, советует психолог.

Мошенники представляются полицейскими, сотрудниками банка, прокуратуры и даже ФСБ.

«Попросите звонившего представиться, назвать свою должность и место работы. Мошенники могут попытаться вызвать у вас чувство вины, страха или сочувствия. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие. Не разглашайте личную информацию и не поддавайтесь на провокации. Если думаете, что вам сложно это сделать, просто положите трубку», — советует Голубева.

Важно сохранять бдительность, ведь мошенники постоянно пытаются «вскрыть» ваш характер с помощью своих психологических уловок.

«Помните, что мошенники используют психологические уловки, чтобы обмануть вас. Будьте бдительны, соблюдайте простые правила безопасности и тогда ваш кошелек не пострадает, как и психологическое здоровье», — заключила специалист.