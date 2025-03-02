Несколько населённых пунктов Белгородчины остались без света после атак ВСУ

Жители восьми населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Повреждена линия электропередачи — в восьми населённых пунктах временно отсутствует электроснабжение: село Тишанка, хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный», — написал глава региона в телеграм-канале.

Повреждённый дом в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, в результате прилёта снарядов в частном доме выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. По словам Гладкова, в социальном объекте повреждено остекление входной группы. Также осколками посечена машина.

Повреждённое авто в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Гладков отметил, что ВСУ атаковали село Двулучное с помощью FPV-дрона. По его словам, в Шебекинском округе в селе Муром разрушен частный дом и надворная постройка из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Губернатор пояснил, что оперативные службы приступят к работам после согласования с Минобороны РФ.