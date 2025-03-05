Мошенники повесили на Депардьё ещё два микрозайма
Mash: Мошенники оформили ещё два микрозайма в 15 и 30 тыс. на Жерара Депардьё
Мошенники оформили на французского актёра с российским гражданством Жерара Депардьё два микрозайма суммами на 15 и 30 тысяч рублей. Теперь на 76-летнем артисте висит долг перед микрофинансовыми организациями в размере 50 тысяч рублей без учёта процентов. В эту сумму входит и первый микрозайм в 5 тысяч рублей, который на Депардьё в феврале прошлого года открыли жулики.
Как стало известно Mash, микрокредит в размере 30 тысяч на имя Депардьё взяли в Москве, второй — суммой на 15 тысяч — оформили в Санкт-Петербурге.
Ранее в Сети появилась информация, что Депардьё стал жертвой мошенников. Сообщалось, что на него оформили микрозайм на 5 тысяч рублей. Долг, по данным из СМИ, висит с февраля прошлого года и на него капают проценты. При этом агент Депардьё опроверг эту информацию. Представитель француза рассказал, что тот уточнил свою кредитную историю в России — она чиста.