Мошенники повесили на Депардьё ещё два микрозайма

Мошенники оформили на французского актёра с российским гражданством Жерара Депардьё два микрозайма суммами на 15 и 30 тысяч рублей. Теперь на 76-летнем артисте висит долг перед микрофинансовыми организациями в размере 50 тысяч рублей без учёта процентов. В эту сумму входит и первый микрозайм в 5 тысяч рублей, который на Депардьё в феврале прошлого года открыли жулики.

Как стало известно Mash, микрокредит в размере 30 тысяч на имя Депардьё взяли в Москве, второй — суммой на 15 тысяч — оформили в Санкт-Петербурге.