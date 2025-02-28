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Регион
28 февраля, 14:43

Жерар Депардьё срочно уточнил свою кредитную историю в России из-за внезапного микрозайма

Агент Депардьё опроверг информацию об оформлении микрозайма на актёра в РФ

Актёр Жерар Депардьё не брал микрозаймов и не попадался на удочку мошенников, заявил его агент Арно Фрилле после проверки кредитной истории звезды в России. Откуда подобная информация появилась в СМИ ему неизвестно.

«По поводу мошенничества – вообще ничего нет, мы проверяли. Я не знаю, откуда это пришло. Его отношения с Россией прекрасные. Он любит Россию, бывает в России», сказал агент в комментарии РЕН ТВ.

Фрилле опроверг сведения и о том, что актёра якобы просят оплачивать членские взносы Союзу кинематографистов РФ. Он подчеркнул, что отношения у Жерара Депардьё с Россией прекрасные – он любит Россию и бывает здесь.

Ранее в сети появлялась информация, что Депардьё стал жертвой мошенников. На него якобы оформили микрозайм на 5 тысяч рублей. Долг, по данным из СМИ, висит с февраля прошлого года и на него капают проценты.

Лёню Голубкова из рекламы МММ кинули мошенники
Лёню Голубкова из рекламы МММ кинули мошенники
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ТАСС/ Невар Виталий

Полина Никифорова
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