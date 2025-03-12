«Социальная инженерия»: В Минцифры рассказали, как мошенники получают доступ к «Госуслугам»
Минцифры: Мошенники не могут зайти на «Госуслуги» с помощью внешнего воздействия
Мошенники не способны получить доступ к «Госуслугам» через внешние атаки — они применяют методы социальной инженерии, заставляя пользователей самостоятельно делиться кодами для входа. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ в своём телеграм-канале.
«Взломать «Госуслуги» с помощью внешнего воздействия невозможно. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным», — говорится в сообщении.
Там отметили, что в случае выявления подозрительной активности в сервисе пользователю предлагается подтвердить свою учётную запись через онлайн-банк или посетить МФЦ для изменения номера, связанного с аккаунтом. Кроме того, сервис не позволяет входить через госпортал на некоторые ресурсы, такие как сайты микрофинансовых организаций.
Министерство цифрового развития советует россиянам никогда не делиться данными для входа на «Госуслуги» и внимательно проверять адрес сайта, куда они вводят свои данные. Для повышения безопасности рекомендуется устанавливать приложения только из надёжных источников и использовать антивирусные программы.
Ранее Life.ru сообщил, что мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неправильно, и предлагают его установить. Кстати, самозапрет на кредиты установили уже пять миллионов россиян. Несмотря на то, что есть разные варианты запретов (очное и дистанционное, кредиты и займы), порядка 90% заявителей выбирают полный запрет.
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