«Социальная инженерия»: В Минцифры рассказали, как мошенники получают доступ к «Госуслугам»

Мошенники не способны получить доступ к «Госуслугам» через внешние атаки — они применяют методы социальной инженерии, заставляя пользователей самостоятельно делиться кодами для входа. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ в своём телеграм-канале.

«Взломать «Госуслуги» с помощью внешнего воздействия невозможно. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в случае выявления подозрительной активности в сервисе пользователю предлагается подтвердить свою учётную запись через онлайн-банк или посетить МФЦ для изменения номера, связанного с аккаунтом. Кроме того, сервис не позволяет входить через госпортал на некоторые ресурсы, такие как сайты микрофинансовых организаций.

Министерство цифрового развития советует россиянам никогда не делиться данными для входа на «Госуслуги» и внимательно проверять адрес сайта, куда они вводят свои данные. Для повышения безопасности рекомендуется устанавливать приложения только из надёжных источников и использовать антивирусные программы.