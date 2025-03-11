Самозапрет на кредиты установили уже пять миллионов россиян: названы регионы-лидеры

Уже пять миллионов россиян установили самозапрет на кредиты на портале «Госуслуги». Об этом проинформировала пресс-служба Минцифры.

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на «Госуслугах» 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 млн раз», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что есть разные варианты запретов (очное и дистанционное, кредиты и займы), порядка 90% заявителей выбирают полный запрет. Больше всего этой услугой воспользовались в Москве (951 тысяча), Санкт-Петербург (388 тыс.), Подмосковье (307 тыс.), Краснодарском крае (185 тыс.) и Свердловской области (160 тыс.). Также в десятку входят Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.

«Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета», — пояснили в Минцифры.