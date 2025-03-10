Россияне активно пытаются брать кредиты после установки самозапрета

Россияне, которые ввели для себя самозапрет на получение кредитов через портал «Госуслуги», стремятся оформить займы. Финансовые учреждения фиксируют увеличение количества подобных обращений. Ежедневно регистрируется примерно 200 попыток получить кредит от клиентов, которые активировали функцию, сообщают «Ведомости».

Подобное поведение граждан объясняется либо недостаточным пониманием сути механизма самозапрета, либо желанием проверить его эффективность. Некоторые запросы на займы в микрофинансовых организациях (МФО) рассматривают как случаи потребительского экстремизма. Они считают, что клиенты надеются получить кредит и не возвращать его, оправдываясь нарушениями со стороны кредитора.