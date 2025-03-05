Набиулина: Более 3 млн россиян подключили самозапрет на кредиты за 4 дня

Функция самозапрета на кредиты стала весьма востребованной среди населения, ведь ей всего за 4 дня работы воспользовались более 3 млн жителей страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным 5 марта.

«Механизм замозапрета на выдачу кредитов работает 4 дня, но им уже воспользовались более 3 млн человек установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредит», — сообщила она главе государства во время видеоконференции.