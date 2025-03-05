Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 14:26

Набиулина: Более 3 млн россиян подключили самозапрет на кредиты за 4 дня

Функция самозапрета на кредиты стала весьма востребованной среди населения, ведь ей всего за 4 дня работы воспользовались более 3 млн жителей страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным 5 марта.

«Механизм замозапрета на выдачу кредитов работает 4 дня, но им уже воспользовались более 3 млн человек установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредит», — сообщила она главе государства во время видеоконференции.

Эксперт рассказал, поможет ли самозапрет на кредиты спастись от мошенников
Эксперт рассказал, поможет ли самозапрет на кредиты спастись от мошенников

Напомним, что с 1 марта в России официально запущен механизм самозапрета на выдачу кредитов. В Госдуме отметили, что данная мера поможет гражданам лучше контролировать собственные финансовые шаги, а также будет мешать планам мошенников. Самозапрет можно будет установить на все виды кредитов или на какие-то определённые. Если вы до сих пор не настроили себе этот сервис, но хотели бы, то ранее Минцифры объяснили, как можно подключить самозапрет на кредиты и микрозаймы. Для этого вам потребуется зайти в приложение «Госуслуги». Снять ограничение можно в любое время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Кредиты
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar