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12 марта, 10:24

Минцифры рассказало о новой афере мошенников с самозапретом на кредиты

Минцифры: Сотрудники «Госуслуг» не станут предлагать снять самозапрет на кредит

Сотрудники «Госуслуг» никогда не будут звонить вам с предложением снять самозапрет на кредиты. Сделать это может только сам пользователь с помощью своей электронной подписи. Об этом сообщает Минцифры РФ в своём телеграм-канале.

Представители Министерства уточнили, что самозапрет на кредиты и займы работает без нареканий. Отключить опцию может лично клиент банка, поставив свою электронную подпись под заявлением на токене или в приложении «Госключ». А вот звонки с предложением включить или снять запрет – это проделки мошенников.

«Будьте бдительны: сотрудники »Госуслуг« не звонят с предложениями по снятию самозапрета и не присылают никаких ссылок!», — предостерегают в Минцифры.

Изменения статуса по самозапрету на кредиты можно отслеживать в личном кабинете. При этом случайным образом опция включиться не может.

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Самозапрет — это, конечно, хорошо против аферистов, однако нахождение лазеек для них остаётся до сих пор лишь вопросом времени. Ранее IT-эксперт рассказал, что мошенники начали звонить людям, особенно пожилого возраста, чтобы предложить свою «помощь» в активации сервиса. Они звонят клиентам и говорят, что услуга, видите ли, подключена неправильно.


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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Владимир Озеров
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