Минцифры рассказало о новой афере мошенников с самозапретом на кредиты

Сотрудники «Госуслуг» никогда не будут звонить вам с предложением снять самозапрет на кредиты. Сделать это может только сам пользователь с помощью своей электронной подписи. Об этом сообщает Минцифры РФ в своём телеграм-канале.

Представители Министерства уточнили, что самозапрет на кредиты и займы работает без нареканий. Отключить опцию может лично клиент банка, поставив свою электронную подпись под заявлением на токене или в приложении «Госключ». А вот звонки с предложением включить или снять запрет – это проделки мошенников.

«Будьте бдительны: сотрудники »Госуслуг« не звонят с предложениями по снятию самозапрета и не присылают никаких ссылок!», — предостерегают в Минцифры.