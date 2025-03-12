Как мошенники используют самозапрет кредитов для обмана россиян, объяснил IT-эксперт
IT-эксперт Курочкин: Мошенники используют самозапрет кредитов для обмана россиян
Мошенники используют самозапрет кредитов для обмана россиян, предупредил сограждан специалист по информационной безопасности Алексей Курочкин. В бесе с RT он раскрыл новые схемы, придуманные аферистами.
В частности, на волне роста популярности самозапрета на кредиты мошенники связываются с гражданами, особенно с людьми пожилого возраста, чтобы якобы помочь им воспользоваться новой услугой. Однако в реальности злоумышленники пытаются получить доступ к «Госуслугам».
«Чем больше людей поставят самозапрет и поймут, как это работает, тем скорее новая схема [мошенников] уйдёт», — подчеркнул IT-эксперт.
Ранее Life.ru сообщил, что мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен неверно. Кстати, самозапрет на кредиты установили уже пять миллионов россиян.