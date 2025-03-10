«До встречи в Одессе!» Канделаки одной фразой отпугнула телефонных мошенников

Телеведущая Тина Канделаки рассказала в телеграм-канале о том, как её пытались провести телефонные мошенники. Аферисты прислали ей через мессенджер сообщение, что в доме якобы будет проводиться проверка электросчётчиков.

Сначала Канделаки сделала вид, что поверила и сказала, что будет ждать «мастера». Мошенники тут же предложили согласовать время и день недели, когда ведущая сможет принять у себя «специалиста», после чего скинули его номер телефона. Судя по всему, далее аферисты надеялись, что смогут убедить свою жертву перевести деньги на указанный номер, чтобы оплатить «счётчики». Канделаки дала неожиданный ответ.

«Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!» — написала она, после чего преступники рассмеялись и завершили переписку.