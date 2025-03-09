«Любовник» с сайта знакомств развёл россиянку на 1,4 млн рублей
Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам с сайта знакомств 1,4 млн рублей
Жительница Екатеринбурга лишилась 1,4 миллиона рублей по вине мошенников с сайта знакомств. О происшествии рассказал источник URA.ru.
«Девушке написал незнакомец, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже «вложила их в дело», — рассказал собеседник агентства.
Она осуществляла переводы денег различным людям, и на этом этапе у неё не возникло никаких подозрений. Лишь когда дивиденды перестали поступать, девушка начала подозревать что-то неладное. По данному делу было открыто уголовное производство по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее Life.ru писал, что мошенники начали красть деньги через поддельный бот «Почты России». Бот создаёт иллюзию активной работы, но на самом деле приводит к утечке личной информации пользователя. Когда юзер заполняет открывающиеся формы, мошенники могут использовать эти данные для доступа к его аккаунту.
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