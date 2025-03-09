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9 марта, 13:12

«Любовник» с сайта знакомств развёл россиянку на 1,4 млн рублей

Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам с сайта знакомств 1,4 млн рублей

Жительница Екатеринбурга лишилась 1,4 миллиона рублей по вине мошенников с сайта знакомств. О происшествии рассказал источник URA.ru.

«Девушке написал незнакомец, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже «вложила их в дело», — рассказал собеседник агентства.

Она осуществляла переводы денег различным людям, и на этом этапе у неё не возникло никаких подозрений. Лишь когда дивиденды перестали поступать, девушка начала подозревать что-то неладное. По данному делу было открыто уголовное производство по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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Ранее Life.ru писал, что мошенники начали красть деньги через поддельный бот «Почты России». Бот создаёт иллюзию активной работы, но на самом деле приводит к утечке личной информации пользователя. Когда юзер заполняет открывающиеся формы, мошенники могут использовать эти данные для доступа к его аккаунту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Александра Мышляева
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