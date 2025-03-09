«Любовник» с сайта знакомств развёл россиянку на 1,4 млн рублей

Жительница Екатеринбурга лишилась 1,4 миллиона рублей по вине мошенников с сайта знакомств. О происшествии рассказал источник URA.ru.

«Девушке написал незнакомец, завязалось общение. Он предложил ей заработать денег, играя на бирже. Она согласилась и для начала внесла 25 тысяч, с которых получила небольшую виртуальную прибыль. Вдохновившись, горожанка взяла кредитов на миллион с лишним и тоже «вложила их в дело», — рассказал собеседник агентства.

Она осуществляла переводы денег различным людям, и на этом этапе у неё не возникло никаких подозрений. Лишь когда дивиденды перестали поступать, девушка начала подозревать что-то неладное. По данному делу было открыто уголовное производство по статье 159 УК РФ «Мошенничество».