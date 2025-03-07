Эксперт рассказал, как мошенники в Telegram могут завладеть вашим паспортом

Если мастеровитый мошенник получил доступ к вашему аккаунту в мессенджере Telegram, то он без труда сможет выудить практически все персональные данные. Об этом сообщил президент международной академии цифровых коммуникации Андрей Яблонских в беседе с радио «Комсомольская правда».

Telegram сейчас имеет колоссальную популярность, из-за чего его активно осваивают мошенники. Они часто звонят, представляясь сотрудниками «Почты России», чтобы сообщить о поступлении посылки и попросить код от «Госуслуг».

По какой-то причине, к Telegram у людей больше доверия, чем к другим мессенджерам, хотя разницы между ними почти нет, отметил специалист.

«Количество взломов в Telegram стало достаточно большим, поскольку мошенники вместе с аккаунтом получают доступ к различным ботам, от просмотра счёта человека и различных бронирований, что помогает добраться до чего-то ещё. И, конечно, рассылка по контактам с сообщением «дайте денег», в том числе с использованием дипфейка. Кроме того, если человек кому-то отправлял сканы паспорта или других документов, то мошенники получают и их», — пояснил эксперт.