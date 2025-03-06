Мошенники обкатывают новую схему с арендой профиля в WhatsApp*

Мошенники обкатывают новую схему, в ходе которой предлагают взять в аренду у пользователя его аккаунт в мессенджере WhatsApp*. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.

Депутат подтвердил, что ответственность при таком раскладе будет лежать и на владельце, который сдал в аренду свой профиль.

«Прежде чем человек докажет, что не имеет к этой противоправной деятельности никакого отношения, может пройти немало времени. Да и обещанных денег жертва точно не получит: достигнув цели, мошенники просто переключаются на поиск новых жертв», — сказал парламентарий.

По его словам, это не обязательно должен быть WhatsApp*. Мошенникам вполне подойдёт любой мессенджер для этой схемы. Если номер, указанный при регистрации, сопряжён с банковским приложением, то аферисты могут получить доступ к счетам жертвы. При худшем раскладе незадачливый пользователь окажется вовлечён в преступную деятельность. Способ борьбы всё тот же: распознавать и блокировать подозрительные аккаунты в соцсетях, если вам оттуда поступают сообщения.

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