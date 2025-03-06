Life.ru узнал о новой мошеннической схеме, которой разводят россиянок перед 8 Марта
SHOT ПРОВЕРКА: Мошенники взламывают «Госуслуги» под предлогом цветов на 8 Марта
Мошенники придумали новую схему в преддверии 8 Марта — они звонят представительницам прекрасного пола и сообщают о заказанной для них доставке цветов, получая под этим предлогом информацию для взлома аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Незадолго до Международного женского дня аферисты стали массово прозванивать дам, представляясь сотрудниками популярных сервисов по доставке цветов. Процедура такая: мошенник сообщает о заказанных на имя жертвы цветах, а для получения просят сообщить код из СМС и адрес доставки.
После озвучивания кода звонок сбрасывается. Запрошенные циферки открывают доступ к личному кабинету в «Госуслугах». Тем, кто вовремя не распознал подвох и выполнил инструкции мошенников, следует немедленно изменить пароль на «Госуслугах», заморозить возможность проведения операций по банковским счетам и составить заявление в полицию.
Ранее эксперт Центра интернет-безопасности предупреждал, что активность телефонных мошенников уже традиционно возрастает перед 8 Марта. Аферисты могут уговаривать жертв открыть счёт в банке «на выгодных» условиях или попытаться заманить их на фишинговые ресурсы, которые оформлены как страницы онлайн-магазинов с огромными скидками.
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