Мошенники активизировались перед 8 Марта: названы самые распространённые схемы

Мошенники традиционно активизируются накануне 8 Марта. Они используют несколько самых распространённых методов обмана, рассказал радио Sputnik координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«В первую очередь, это, конечно, предложение скидок, бонусов или любых других фальшивых вещей, которые якобы могут заинтересовать пользователя. Для этого мошенники могут при помощи фишинговых ссылок переводить пользователей на фальшивые сайты и страницы и побуждать людей к совершению транзакций», – объяснил специалист.

Кроме того, мошенники могут предложить открыть специальные банковские счета на выгодных условиях. Поэтому, если вы получили предложение об открытии счёта в честь праздника, стоит проявить бдительность, иначе есть риск потерять деньги, перейдя по ссылке на фальшивую страницу. Бдительность не помешает и пользователям интернет-магазинов.

«Мошенники также предлагают страницы с фальшивых интернет-магазинов, где якобы будут предлагаться огромные скидки. Они могут ограничиваться просто сбором персональных данных для получения опять же тех или иных бонусов в честь праздника. Но дело в том, что персональные данные сами по себе – товар, который злоумышленники могут использовать в других случаях для мошенничеств или продать на чёрном рынке другим категориям злоумышленников», – заключил Парфентьев.