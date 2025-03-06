Закинул СВУ в купюроприёмник: Взрыв в московском банкомате может быть связан с мошенниками
SHOT: Подрывник закинул СВУ в купюроприёмник банкомата Газпромбанка в Свиблово
Взрыв в банкомате на севере Москвы прогремел после того, как мужчина забросил СВУ в купюроприёмник. Об этом сообщает SHOT.
Взорванный банкомат Газпромбанка в ТРЦ «Свиблово». Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, неизвестный подошёл к банкомату, ввёл пин-код, чтобы снять наличные, а когда приёмник купюр открылся, то закинул в него взрывное устройство. Согласно предварительной информации, речь может идти о самодельном взрывпакете. По одной из версии, в деле замешаны украинские мошенники, а подрывник — жертва их развода.
Инцидент произошёл около 14:30 мск. Из ТРЦ «Свиблово», где находится банкомат, эвакуированы 120 человек, в том числе шесть из самого банка.
Как сообщал Life.ru, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на севере города на первом этаже в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло во время попытка ограбления. Обстоятельства инцидента выясняются.
SHOT