Шесть человек эвакуировались после взрыва банкомата в Москве

В Москве после взрыва банкомата в «Газпромбанке» эвакуировались шесть человек. Предварительно, никто не пострадал, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, четверо из эвакуировавшихся являются сотрудниками организации. Сейчас их осматривают врачи.

Напомним, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на севере города на первом этаже в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло во время попытка ограбления. Обстоятельств инцидента выясняются.