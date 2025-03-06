Шесть человек эвакуировались после взрыва банкомата в Москве
SHOT: 6 человек эвакуировались после взрыва банкомата в ТРЦ Свиблово в Москве
Газпромбанк, где произошёл взрыв в банкомате. Обложка © Telegram / Группа района Свиблово
В Москве после взрыва банкомата в «Газпромбанке» эвакуировались шесть человек. Предварительно, никто не пострадал, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, четверо из эвакуировавшихся являются сотрудниками организации. Сейчас их осматривают врачи.
Напомним, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на севере города на первом этаже в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло во время попытка ограбления. Обстоятельств инцидента выясняются.
Как сообщал Life.ru, ранее в московском ТРЦ «Свиблово» на севере города на первом этаже в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло во время попытка ограбления. Обстоятельства инцидента выясняются.