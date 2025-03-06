Взрыв произошёл в московском ТЦ при попытке ограбления банка
В московском ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв в отделении «Газпромбанка»
В московском ТРЦ «Свиблово» на первом этаже в отделении «Газпромбанка» произошёл хлопок, ударной волной выбило стёкла, сообщают оперативные службы. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и полиция. Информации о пострадавших на данный момент нет.
По данным SHOT, взрыв мог произойти из-за попытки ограбления. За несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Окна выбило в ТЦ, где находится банк.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Любек произошло беспрецедентное ограбление отделения Deutsche Bank. Четыре злоумышленника похитили около 10 миллионов евро, взломав 326 банковских ячеек.