Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 12:05

Взрыв произошёл в московском ТЦ при попытке ограбления банка

В московском ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв в отделении «Газпромбанка»

ЧП в Свиблово. Обложка © Telegram / Группа района Свиблово

ЧП в Свиблово. Обложка © Telegram / Группа района Свиблово

В московском ТРЦ «Свиблово» на первом этаже в отделении «Газпромбанка» произошёл хлопок, ударной волной выбило стёкла, сообщают оперативные службы. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и полиция. Информации о пострадавших на данный момент нет.

ЧП в Свиблово. Обложка © Telegram / Группа района Свиблово

ЧП в Свиблово. Обложка © Telegram / Группа района Свиблово

По данным SHOT, взрыв мог произойти из-за попытки ограбления. За несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Окна выбило в ТЦ, где находится банк.

В Нидерландах нашли украденную 50 лет назад картину известного фламандского художника
В Нидерландах нашли украденную 50 лет назад картину известного фламандского художника

Ранее сообщалось, что в немецком городе Любек произошло беспрецедентное ограбление отделения Deutsche Bank. Четыре злоумышленника похитили около 10 миллионов евро, взломав 326 банковских ячеек.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar