Взрыв произошёл в московском ТЦ при попытке ограбления банка

В московском ТРЦ «Свиблово» на первом этаже в отделении «Газпромбанка» произошёл хлопок, ударной волной выбило стёкла, сообщают оперативные службы. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и полиция. Информации о пострадавших на данный момент нет.

ЧП в Свиблово. Обложка © Telegram / Группа района Свиблово

По данным SHOT, взрыв мог произойти из-за попытки ограбления. За несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Окна выбило в ТЦ, где находится банк.