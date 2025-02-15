10 миллионов евро за ночь: В Германии произошло крупное ограбление банка

В немецком городе Любек произошло беспрецедентное ограбление отделения Deutsche Bank. Четыре злоумышленника похитили около 10 миллионов евро, взломав 326 банковских ячеек. Об этом пишет газета Bild.

Преступники заранее арендовали ячейки, что позволило им беспрепятственно проникнуть в подземное хранилище. Заняв помещение на ночь с пустыми чемоданами, злоумышленники методично вскрывали ёмкости с деньгами. В хранилище отсутствовали камеры видеонаблюдения и датчики движения, что облегчило задачу грабителям. Сигнализация сработала только после их ухода.

Deutsche Bank отказался возмещать ущерб пострадавшим клиентам. Полиция продолжает расследование. Личности преступников остаются неустановленными.