Тысячи золотых слитков изъяты из Банка Англии из-за угрозы торговой войны с США
С конца 2024 года из хранилищ Банка Англии было изъято несколько тысяч золотых слитков. Как сообщает The Telegraph, это связано с опасениями последствий возможной торговой войны, которую может развязать президент США Дональд Трамп.
За последние месяцы инвесторы забрали около восьми тысяч слитков, что составляет 2% от всех запасов. Заместитель управляющего банком сэр Дэйв Рамсден рассказал, что учреждение буквально завалено запросами.
Всё началось, когда цены на золото в Нью-Йорке взлетели выше, чем в Лондоне. Теперь трейдеры спешат воспользоваться разницей, а сроки ожидания на получение слитков выросли с нескольких дней до недель.
Ранее Дональд Трамп подписал указ, который устанавливает пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и Китая. Европейская комиссия же сообщила о готовности принять строгие ответные меры в случае, если Соединённые Штаты введут пошлины на импорт товаров из стран Евросоюза.
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