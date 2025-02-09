Тысячи золотых слитков изъяты из Банка Англии из-за угрозы торговой войны с США

С конца 2024 года из хранилищ Банка Англии было изъято несколько тысяч золотых слитков. Как сообщает The Telegraph, это связано с опасениями последствий возможной торговой войны, которую может развязать президент США Дональд Трамп.

За последние месяцы инвесторы забрали около восьми тысяч слитков, что составляет 2% от всех запасов. Заместитель управляющего банком сэр Дэйв Рамсден рассказал, что учреждение буквально завалено запросами.