В Нидерландах нашли украденную 50 лет назад картину известного фламандского художника

В Нидерландах было обнаружено полотно фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, которое пропало из музея в Польше более 50 лет назад. Об этом сообщает издание Telegraaf.

На утерянной картине Брейгеля Младшего изображена крестьянка, которая несёт ведро с водой и щипцы с тлеющим углём. До 1974 года она выставлялась в Гданьске, где неизвестный её и украл. Предположительно, похититель вывез картину контрабандой через портовый город Гдыня. Есть мнение, что за ограблением могли стоять польские спецслужбы.

Более 50 лет картину художника считали навсегда исчезнувшей. Разрешить вопрос и узнать местоположение произведения искусства помог известный детектив в сфере искусства Артур Бранд.

«Я провёл обширное исследование архивов и базы данных Интерпола по похищенным произведениям искусства и пришёл к выводу, что картина, выставленная в Гауде — это та же работа, что и украденный Брейгель из Гданьска», — сообщил изданию Бранд.