В Нидерландах нашли украденную 50 лет назад картину известного фламандского художника
Telegraaf: В Нидерландах нашли украденную 50 лет назад картину Брейгеля Младшего
«Женщина, несущая угли», Питер Брейгель (Младший). Обложка © museumgouda.nl
В Нидерландах было обнаружено полотно фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, которое пропало из музея в Польше более 50 лет назад. Об этом сообщает издание Telegraaf.
На утерянной картине Брейгеля Младшего изображена крестьянка, которая несёт ведро с водой и щипцы с тлеющим углём. До 1974 года она выставлялась в Гданьске, где неизвестный её и украл. Предположительно, похититель вывез картину контрабандой через портовый город Гдыня. Есть мнение, что за ограблением могли стоять польские спецслужбы.
Более 50 лет картину художника считали навсегда исчезнувшей. Разрешить вопрос и узнать местоположение произведения искусства помог известный детектив в сфере искусства Артур Бранд.
«Я провёл обширное исследование архивов и базы данных Интерпола по похищенным произведениям искусства и пришёл к выводу, что картина, выставленная в Гауде — это та же работа, что и украденный Брейгель из Гданьска», — сообщил изданию Бранд.
Ранее Life.ru рассказывал, что из музея в Нидерландах похитили четыре картины Энди Уорхола, однако две из них воры затем выбросили. Злоумышленники пробрались в здание под покровом ночи. Внутрь они попали, активировав взрывчатку. Взрывная волна вышибла главную дверь и множество окон галереи.