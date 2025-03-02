Ничего святого: Из церкви в Англии похитили манускрипт с заповедью «Не укради»

В храме Святого Андрея в Англии воры вынесли манускрипты с десятью заповедями, включая «Не укради», а также два холста с молитвами. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Ещё одна рукопись, помещённая в тяжёлую деревянную раму и стоившая, по слухам, 300 фунтов стерлингов, содержала текст молитвы Господней», — указано в материале.

Авторы статьи уточнили, что злоумышленники проникли в церковь днём, заперлись внутри и украли церковные ценности. Пропажу заметил охранник церкви. При этом следов взлома не было найдено — лишь отпечатки грязной обуви на ковре. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают преступников.