Цыгане украли иконы из храма в Челябинске, куда пришли крестить детей

Группа цыган украла православные иконы из храма святителя Василия Великого в Челябинске, куда приехали, чтобы крестить детей. О ситуации сообщило городское отделение «Агентства чрезвычайных новостей», опубликовав записи происшествия, снятые установленными в церкви камерами.

Цыгане воруют иконы из храма Василия Великого в Челябинске. Видео © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

На ролике видно, что в зале находится группа прихожан. Сперва к стойке с иконами подходит взрослый мужчина, крестится и быстро прячет одну из них себе под полу куртки. Затем другой молодой человек в джинсах и серой кофте несколько раз уходит куда-то за кадр, каждый раз возвращаясь с иконами в руках, а одна из женщин предлагает ему платок, чтобы спрятать краденное.

31tv пишет, что в городском УВД уже знают о ситуации и связались с представителями храма. Там подтвердили, что иконы действительно взяли, но сейчас они все возвращены на свои места. Тем не менее полицейские приступили к проверке.