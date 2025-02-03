В России могут ввести особую кару для похитителей икон
Депутат ГД Слуцкий предложил лишать свободы на срок до 10 лет за хищение икон
Депутаты партии ЛДПР предложили назначить особое наказание за хищение икон и других предметов, связанных с богослужением. Об этом сообщил NEWS.ru лидер политсилы Леонид Слуцкий.
Виновников предлагается наказывать принудительными работами или лишением свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. При этом срок тюремного заключения может вырасти до 15 лет, если преступление совершено группой лиц по сговору. Соответствующие изменения Слуцкий призывает внести в статью 164 УК РФ. Проект закона направлен в Правительство России и в Верховный суд.
Одним из поводов для такого нововведения, как рассказал лидер ЛДПР, стала кража столетней иконы Божьей Матери и двух литографий из храма в Челябинской области на следующий день после Рождества. Он подчеркнул, что представители цыганской диаспоры украли святыни не у отдельного священника, а у всех православных верующих. Однако судить преступников будут за кражу предметов, имеющих особую культурную или историческую ценность.