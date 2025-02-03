В России могут ввести особую кару для похитителей икон

Депутаты партии ЛДПР предложили назначить особое наказание за хищение икон и других предметов, связанных с богослужением. Об этом сообщил NEWS.ru лидер политсилы Леонид Слуцкий.

Виновников предлагается наказывать принудительными работами или лишением свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. При этом срок тюремного заключения может вырасти до 15 лет, если преступление совершено группой лиц по сговору. Соответствующие изменения Слуцкий призывает внести в статью 164 УК РФ. Проект закона направлен в Правительство России и в Верховный суд.