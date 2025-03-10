Мошенники придумали новую схему развода с участием «Ларисы Долиной»

Мошенники от лица певицы Ларисы Долиной собирают «пожертвования» в помощь народной артистке. Через мессенджеры злоумышленники просят помощи, в которой исполнительница на самом деле не нуждается. Об этом сообщил представитель Долиной Сергей Пудовкин в беседе с РИА «Новости».

«Уважаемые поклонники! Дорогие друзья! Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение», — сказал собеседник агентства.

Аферисты запустили бот, который делает рассылки пользователям соцсетей. В нём якобы Лариса Долина просит перечислить ей материальную помощь, так как она «стала жертвой мошенников», которые лишили её и денег, и крова. Теперь она осталась буквально ни с чем и нуждается в миллионах, чтобы покрыть ущерб от действий злоумышленников. Далее в сообщении указаны реквизиты для перевода средств, которые принадлежат «менеджеру» певицы.