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10 марта, 15:43

Мошенники придумали новую схему развода с участием «Ларисы Долиной»

Мошенники собирают пожертвования от лица Ларисы Долиной через Telegram

Лариса Долина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Мошенники от лица певицы Ларисы Долиной собирают «пожертвования» в помощь народной артистке. Через мессенджеры злоумышленники просят помощи, в которой исполнительница на самом деле не нуждается. Об этом сообщил представитель Долиной Сергей Пудовкин в беседе с РИА «Новости».

«Уважаемые поклонники! Дорогие друзья! Это категорическая ложь. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение», — сказал собеседник агентства.

Аферисты запустили бот, который делает рассылки пользователям соцсетей. В нём якобы Лариса Долина просит перечислить ей материальную помощь, так как она «стала жертвой мошенников», которые лишили её и денег, и крова. Теперь она осталась буквально ни с чем и нуждается в миллионах, чтобы покрыть ущерб от действий злоумышленников. Далее в сообщении указаны реквизиты для перевода средств, которые принадлежат «менеджеру» певицы.

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Ранее сообщалось, что Долина была вынуждена обратиться за помощью врачей, так как певицу мучали сильные боли в плече. Из-за загруженного концертного графика исполнительница не сразу обратила внимание на травму, но как оказалось, у народной артистки повреждено сухожилие.

Ольга Сливченко
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