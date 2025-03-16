Мошенники развели пенсионерку на 2 млн по схеме с «Госуслугами». Ей пришлось продать квартиру

Пенсионерка из Свирска Иркутской области поддалась на уловки мошенников, продала свою квартиру и отдала все вырученные средства аферистам. Об этой ситуации уведомило УМВД по региону.

75-летняя пенсионерка получила SMS-сообщение о смене пароля на портале «Госуслуги» и позвонила по указанному в сообщении номеру. Позже ей перезвонили по видеосвязи и сообщили, что доступ к её личному кабинету на портале якобы получили мошенники, что может привести к блокировке её банковских счетов. Кроме того, женщине показали поддельную доверенность на её квартиру, оформленную на имя постороннего человека.

Чтобы «обезопасить» себя, пенсионерка по совету злоумышленников решила продать квартиру. Через две недели после завершения сделки купли-продажи она перевела все полученные деньги — 2 миллиона рублей — на якобы «безопасный счет». После этого мошенники перестали выходить на связь, и только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Полицейские занимаются установлением личностей злоумышленников», — говорится в публикации.