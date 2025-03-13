Экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону Шпака задержали за взятку и мошенничество

Против экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «мошенничество». Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону <...> и оперуполномоченного одного из отделов полиции, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, Шпак получил взятку ещё в 2017 году, когда занимал пост начальника отдела полиции №5 ростовского УМВД. Взятка представляла собой оплату дорогостоящих турпутёвок на сумму более 263 тысяч рублей. В ответ Шпак оказал покровительство одной из коммерческих организаций.

В 2019-2023 годах Шпак, сначала занимавший должность замначальника ростовского УМВД, а затем начальника, вместе с одним из своих подчинённых провернули аферу, заполучив свыше 292 тысяч рублей. Суть схемы заключалась в следующем: опер не ходил на работу, но ему всё равно выплачивали зарплату, которую Шпак вместе с подчинённым забирали себе.

Вышеупомянутый опер также обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. В 2020 году он вместе с неустановленными лицами осуществил неправомерный оборот средств, находящихся на банковском счёте с использованием подложных документов.

Подозреваемые задержаны, вскоре им изберут меру пресечения.