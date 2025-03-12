Директор нижегородского РАНХиГС годами продавал дипломы и попался со взяткой в 1 млн
В Нижнем Новгороде за получение взятки в 1 млн задержан директор филиала РАНХиГС
В Нижнем Новгороде следственные органы задержали директора регионального филиала РАНХиГС, которого подозревают в преступлении предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, он не раз продавал дипломы людям, которые в действительности в вузе не обучались, сообщает СК РФ. На сайте учреждения указано, что филиалом руководит Александр Парамонов.
В Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС за получение взятки. Видео © Telegram / Следком
«В период с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами образовательного учреждения для получения взяток с жителей региона за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения», — объяснили в ведомстве.
Директор учебного заведения и один из его сотрудников были пойманы с поличным при получении взятки от студента в размере свыше одного миллиона рублей. Деньги были даны за помощь в обучении без фактической сдачи экзаменов и зачётов, а также за получение диплома. Подозреваемые распределили полученные средства между членами группы. Следственный комитет продолжает проводить расследование для выяснения всех обстоятельств совершённого преступления, а также других эпизодов преступной деятельности участников организованной группы.
Ранее Life.ru рассказал, что осенью 2024 года был задержан бывший мэр города Избербаш в Дагестане Магомед Исаков. Его обвиняли в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей. Деньги он получил в 2019 году от застройщика за то, чтобы не выполнять свои служебные обязанности, связанные с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше. Недавно ему в очередной раз продлили арест до 30 марта 2025 года.
Telegram / Следком