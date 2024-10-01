Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр задержан
Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан
Мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша
Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан, силовики проводят следственные мероприятия в администрации города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
«Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр города Магомед Исаков задержан», — уточнил собеседник агентства, не раскрывая подробности.
Ранее стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО. Его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения. Сумма ущерба в деле бывшего чиновника, обвиняемого в значительной растрате, составила 3,5 миллиона рублей. Суд отправил Копайгородского в СИЗО.