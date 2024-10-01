Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 06:48

Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр задержан

Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан

Мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша

Мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша

Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан, силовики проводят следственные мероприятия в администрации города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Обыски проходят в администрации Избербаша, мэр города Магомед Исаков задержан», — уточнил собеседник агентства, не раскрывая подробности.

Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Ранее стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО. Его взяли в Луганске и сегодня доставили в Москву для избрания меры пресечения. Сумма ущерба в деле бывшего чиновника, обвиняемого в значительной растрате, составила 3,5 миллиона рублей. Суд отправил Копайгородского в СИЗО.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров