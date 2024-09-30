Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Суд в Дагестане на 72 часа продлил срок задержания владельца АЗС, при взрыве на которой погибли 13 человек. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия и защиты.

Адвокат Марата Джанхуватова рассказал, что тот сам добровольно явился в СК для допроса и дачи показаний. Владелец заправки задержан в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы