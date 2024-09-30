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30 сентября, 18:35

Суд продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Суд в Дагестане на 72 часа продлил срок задержания владельца АЗС, при взрыве на которой погибли 13 человек. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия и защиты.

Джанхуватов на судебном заседании. Видео © Life.ru

Адвокат Марата Джанхуватова рассказал, что тот сам добровольно явился в СК для допроса и дачи показаний. Владелец заправки задержан в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Напомним, 27 сентября на одной из АЗС в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. Погибли 13 человек. Пострадало более 20. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале полностью ликвидирован
Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале полностью ликвидирован
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Демьянова
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