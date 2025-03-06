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6 марта, 09:53

Глава посёлка в Татарстане взял взятку айфоном

В Татарстане за взятку айфоном задержан глава Камских Полян Ринат Салахутдинов

Ринат Салахутдинов. Обложка © VK / Ринат Салахутдинов

Ринат Салахутдинов. Обложка © VK / Ринат Салахутдинов

Глава посёлка городского типа Камские Поляны Ринат Салахутдинов был задержан в Татарстане. Он принял от представителей одного из предприятий новый телефон в качестве взятки. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Следователи рассказали, что в конце прошлого года Салахутдинов обзавёлся новеньким IPhone взамен на покровительство руководства одной из коммерческих компаний. На тот момент смартфон стоил около 120 тысяч рублей.

Чиновника задержали сотрудники экономической полиции МВД и оперативники ФСБ Татарстана. Вечером 5 марта его привезли на допрос в Следственный комитет, а ночь он провёл в изоляторе временного содержания (ИВС). С ним под стражу взяли предполагаемого подкупщика. Телефон главе ПГТ подогнала ловким движением руки глава управляющей компании «Наш дом Камские Поляны» Екатерина Медникова, а посредником стал директор муниципального предприятия «Водоканал» Денис Леушин.

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К сожалению, селфи на тройную камеру в тюрьме не особо распространены. Надеемся, что он переживёт это и наснимает ещё много красивых фотографий после отсидки. Ранее ректора воронежского вуза осудили за взятку и распространение свыше 300 порно-роликов.

Владимир Озеров
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