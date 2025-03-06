Глава посёлка в Татарстане взял взятку айфоном

Глава посёлка городского типа Камские Поляны Ринат Салахутдинов был задержан в Татарстане. Он принял от представителей одного из предприятий новый телефон в качестве взятки. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Следователи рассказали, что в конце прошлого года Салахутдинов обзавёлся новеньким IPhone взамен на покровительство руководства одной из коммерческих компаний. На тот момент смартфон стоил около 120 тысяч рублей.

Чиновника задержали сотрудники экономической полиции МВД и оперативники ФСБ Татарстана. Вечером 5 марта его привезли на допрос в Следственный комитет, а ночь он провёл в изоляторе временного содержания (ИВС). С ним под стражу взяли предполагаемого подкупщика. Телефон главе ПГТ подогнала ловким движением руки глава управляющей компании «Наш дом Камские Поляны» Екатерина Медникова, а посредником стал директор муниципального предприятия «Водоканал» Денис Леушин.