Ректора вуза в Воронеже будут судить за распространение порно и взятку

В Воронеже на скамье подсудимых окажется ректор университета, который, по данным регионального управления Следственного комитета, обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291 УК), а также в 11 эпизодах распространения порнографии (часть 3 статьи 242). Согласно сообщению прокуратуры региона, речь идёт о ректоре ВГУ Дмитрии Ендовицком.

Кроме того, под суд пойдёт заведующий кафедрой экономики и управления организациями этого же учреждения Юрий Трещевский, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в феврале 2022 года ректор ВГУ Ендовицкий передал своему подчинённому Трещевскому взятку в 600 тысяч рублей. Позднее эти деньги использовали в качестве взятки в интересах жены Ендовицкого, чтобы та защитила диссертацию на степень доктора наук.

«Ректор также обвиняется в распространении свыше 300 порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет», — сообщает следствие.

В процессе расследования ректор находился под стражей, его имущество было арестовано на сумму 14,6 миллиона рублей.