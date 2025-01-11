Игрока Английской премьер-лиги арестовали из-за домашнего порно
The Sun: Игрока АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия дамы
Игрок одной из команд Английской премьер-лиги, имя которого не раскрывается, был задержан во время тренировки клуба. Об этом сообщает издание The Sun.
Футболиста подозревают в записи полового акта без согласия его партнёрши. Полиция изъяла два мобильных телефона для проверки на наличие компрометирующих видео. После шестичасового допроса спортсмена отпустили. Согласно информации, остальные члены команды сначала восприняли ситуацию как шутку и не могли поверить, что это происходит на самом деле.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Выборге 29-летний боксер-супертяжеловес и вышибала клуба умер в полиции после задержания за пьяную езду. В камере он начал вести себя агрессивно. В ответ на это его заковали в наручники и положили на пол. Позднее он перестал двигаться, а позже скончался.
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