Игрока Английской премьер-лиги арестовали из-за домашнего порно

Игрок одной из команд Английской премьер-лиги, имя которого не раскрывается, был задержан во время тренировки клуба. Об этом сообщает издание The Sun.

Футболиста подозревают в записи полового акта без согласия его партнёрши. Полиция изъяла два мобильных телефона для проверки на наличие компрометирующих видео. После шестичасового допроса спортсмена отпустили. Согласно информации, остальные члены команды сначала восприняли ситуацию как шутку и не могли поверить, что это происходит на самом деле.